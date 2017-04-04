Иллюстративное фото из архива "МГ" Акимат Уральска уже переоформляет земли, которые находятся около поселка Круглоозерное, а затем начнут разрабатывать план нового микрорайона. - В 2018 году туда начнут подводить инженерные сети, а уже потом 1000 участков будут выделены очередникам под индивидуальное жилищное строительство, - отметил заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ. К слову, в 2017 году под ИЖС в 9 районах области будет предоставлено 3252 участка с инфраструктурой.