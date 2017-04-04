200 га сельскохозяйственных земель было возвращено Уральску в 2017 году. Именно на этой земле в пригороде планирую выдавать участки для строительства жилья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Акимат Уральска уже переоформляет земли, которые находятся около поселка Круглоозерное, а затем начнут разрабатывать план нового микрорайона. - В 2018 году туда начнут подводить инженерные сети, а уже потом 1000 участков будут выделены очередникам под индивидуальное жилищное строительство, - отметил заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ. К слову, в 2017 году под ИЖС в 9 районах области будет предоставлено 3252 участка с инфраструктурой.