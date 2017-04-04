Из-за ЧП образовалась огромная пробка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". f3bc4edf-90b6-4a01-a618-61043b892cc1 Как стало известно, ЧП произошло около 10  часов. - Грузовик направлялся по улице Шубина в сторону магазина "Электрокомплект". На борту фуры стоял трактор, ковшом которого и была задета газовая труба. Труба от удара упала на стоявшую машину марки "Сузуки", - рассказали очевидцы. В газовой службе пообещали устранить все поломки сегодня. Частные сектор не был отключён от газоснабжения. Без газа осталось одно комбытпредприятие. На месте работает газовая служба и сотрудники полиции. Напомним, в связи с перекрытием деповского путепровода, большая нагрузка приходится на улицу Шубина и Семипалатинская. 19b2455a-3a91-4cc8-80fb-7589202e4232 4c069acd-ef79-40df-a619-4745c8799f7a ef06ca08-7af6-4464-93aa-98e36c82266f e2a40936-ebfc-4c87-b5a5-c71bfe63bc72 a234f607-680a-4669-8551-763120a71e91 805f07a2-ce30-4fac-b3b1-3a1e5a37c1fe 148fe2d6-b364-4f46-a22a-bb99ef10751d 43adca12-bf99-418c-a1f1-5def1162e1bf Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА