Как стало известно, ЧП произошло около 10 часов. - Грузовик направлялся по улице Шубина в сторону магазина "Электрокомплект". На борту фуры стоял трактор, ковшом которого и была задета газовая труба. Труба от удара упала на стоявшую машину марки "Сузуки", - рассказали очевидцы. В газовой службе пообещали устранить все поломки сегодня. Частные сектор не был отключён от газоснабжения. Без газа осталось одно комбытпредприятие. На месте работает газовая служба и сотрудники полиции. Напомним, в связи с перекрытием деповского путепровода, большая нагрузка приходится на улицу Шубина и Семипалатинская.