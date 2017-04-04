Иллюстративное фото с сайта www.kazan.kp.ru Первый случай был зарегистрирован в микрорайоне Привокзальный на стройплощадке по ул.Баймуханова в первой половине дня. Здесь со строящейся многоэтажки упал и насмерть разбился рабочий 1974 г.р., гражданин Узбекистана. Отметим, что строительные работы на объекте ведет компания "Каспийская кадровая ассоциация". Второй случай произошел на территории АНПЗ. Рабочий компании "Казстройсервис" получил сильный удар сандвич панелью. 26-летний монтажник, не приходя в сознание, скончался на месте. - Официальное сообщение о произошедшем несчастном случае к нам поступило пока только от компании "Казстройсервис". По данному факту специалистами управления госинспекции труда будут собраны материалы, создана комиссия с привлечением сотрудников компании и начато расследование обстоятельств, при которых произошел несчастный случай. Официальное сообщение о втором факте, произошедшем с гражданином Узбекистана, мы ожидаем, - рассказал руководитель управления госинспекции труда Игилик АУБАКИРОВ.