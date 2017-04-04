Тлек Сарсегалиев Как рассказали родственники пропавшего мужчины, потерей памяти Тлек САРСЕНГАЛИЕВ никогда не страдал и никогда не уходил из дома. Мужчина работал школьным сторожем. - 31 октября 2016 года отец был в гостях у своего друга, вышел оттуда примерно 8 часов вечера и не вернулся. Его больше никто не видел. Мы искали его совместно с полицейскими и МЧС, но так и не нашли, - рассказал сын пропавшего мужчины. 58-летний мужчина был одет в куртку и джинсы синего цвета, в резиновых сапогах и шапке черного цвета. Родные и близкие мужчины просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении, либо видел мужчину, позвонить по следующим номерам: 8 (705) 545-10-01, 8 (775) 408-30-53.