В дилерских центрах автомобильной компании Dostyk Motors в активной продаже представлены автомобили брендов Ravon, Volkswagen и Nissan.
- В автосалонах «Фольксваген Центр Уральск» и «Ниссан Центр Уральск» мы предлагаем приобрести автомобили в кредит на реально выгодных условиях от наших партнеров - банков второго уровня. Причем, наша компания является официальным импортером не только автомобилей, но и автозапчастей, а также осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание данных автомобильных брендов, - говорит генеральный директор компании Dostyk Motors в Уральске Андрей ПРИВАЛЬЦЕВ.
К примеру, очень выгодное предложение предоставляет АО «Сбербанк»: если вы выбираете автомобиль Volkswagen Polo с механической коробкой передач, то с предоплатой 50% вы получаете кредит сроком на 5 лет с ежемесячной оплатой 48000 тенге.
Если же вы выбираете автомобиль Ravon Nexia R3, то при тех же условиях ежемесячная оплата выйдет 31 600 тенге. То есть условия наиболее благоприятные для приобретения автомобиля в кредит.
Чтобы получить выгодный кредит на новую машину, вам не нужно томиться в изнурительных очередях и тратить время на сбор пакета документов. Достаточно прийти в автосалоны «Фольксваген Центр Уральск» и «Ниссан Центр Уральск», имея при себе удостоверение личности. На первоначальное рассмотрение заявки вы потратите не более 15 минут, а сам процесс оформления покупки автомобиля в кредит занимает от 1 до 3 дней.
Также при автосалонах компании действуют уже известные жителям нашей области сервисные центры обслуживания, выполненные по последнему слову техники. Здесь есть полноценный склад запчастей и аксессуаров, прямая приемка, комфортная и уютная зона для клиентов, где можно выпить чашечку кофе, наблюдая за ходом сервисных работ через специальное смотровое окно. Кроме того, клиент может присутствовать при работах по сервису поблизости в специальной одежде и каске (согласно требованиям техники безопасности).
- У наших сервисных центров огромный опыт работы с автомобилями - для нас не бывает сложных случаев. Все расходные материалы для автомобиля: колодки, масла, ремни, фильтры и многое другое всегда имеются в наличии. Причем, цены по сервисному обслуживанию для клиентов вполне приемлемые и конкурентоспособные, - поясняет Андрей ПРИВАЛЬЦЕВ.
В дилерских центрах «Фольксваген Центр Уральск» и «Ниссан Центр Уральск» осуществляется весь комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Volkswagen, Ravon, Nissan, а именно: покупка автомобилей, система Тrade-in (обмен старого авто на новый), комиссионный выкуп авто, кредитование в ведущих банках, test-drive автомобилей, выполнение ремонтно-сервисного и гарантийного обслуживания различной степени сложности, установка дополнительного оборудования, услуги по тонированию автомобиля.
С первого апреля на официальном сервисе Фольксваген Центра запущена акция по бесплатной замене масла на все обслуживаемые автомобили брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Nissan, Datsun, Ravon, Renault, Daewoo и так далее.
В сервисный центр можно заранее записаться по телефону или написать заявку на сайтах: vw-uralsk.kz
и nissan-dostyk-motors.kz
.
Мы ждем вас по адресам:
Фольксваген Центр Уральск - пр. Евразия 246/6Б, тел: 8 (7112) 24 77 00
Ниссан Центр Уральск - ул. Шолохова 3Б, тел: 8 (7112) 24 50 70
