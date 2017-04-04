Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в техотделе АО "Жайыктеплоэнерго", постановление акима области на отключение отопления в домах уже пришло, однако нестабильная погода в Уральске еще не позволяет это сделать. - Обычно тепло в квартирах отключаем 15 апреля, а в этом году пока нет точной даты. Возможно, отопительный сезон продлится. Синоптики не дают прогноза, когда именно наступит потепление. Для того, чтобы отопление можно было отключить, необходимо, чтобы среднесуточная температура была не менее 10 градусов тепла в течении трех суток, - отметили в ПТО "Жайыктеплоэнерго". Стоит отметить, 4 апреля в Уральске выпал снег, однако температура воздуха составляет +1 градус.