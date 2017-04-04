20 марта мужа волонтера Елены РОЖКОВОЙ сбили сразу два автомобиля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Елены РОЖКОВОЙ, ДТП произошло 20 марта около двух часов ночи по улице Есенжанова в районе "Омеги". - Мой муж возвращался из гостей и переходил дорогу не по пешеходному переходу. Со слов свидетелей, его сначала сбила "десятка", а потом подхватила "Приора" и протащила несколько метров. Он умер на месте, - рассказала женщина. - В ту ночь я проснулась в три часа и поехала к друзьям за мужем. Но они мне сказали, что муж ушел домой. Тогда таксист, который меня вез, рассказал, что на "Омеге" сбили какого-то мужчину и предложил проехать посмотреть. Приехав туда, я увидела своего супруга, лежащего на дороге. Женщина ищет свидетелей аварии, чтобы узнать, как именно это произошло и найти виновных. - Сейчас проводят различные экспертизы, чтобы установить, как произошла авария, - пояснила Елена РОЖКОВА. - Голова мужа была настолько размозжена, что мы хоронили его в закрытом гробу. Стоит отметить, что Елена РОЖКОВА является волонтером и помогла многим семьям в Уральске, а теперь вынуждена просить помощи сама. Она  осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми. Всех кто владеет какой-либо информацией о произошедшем ДТП, Елена просит позвонить по номеру: +7 707 236 09 34.