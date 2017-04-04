Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Елены РОЖКОВОЙ, ДТП произошло 20 марта около двух часов ночи по улице Есенжанова в районе "Омеги". - Мой муж возвращался из гостей и переходил дорогу не по пешеходному переходу. Со слов свидетелей, его сначала сбила "десятка", а потом подхватила "Приора" и протащила несколько метров. Он умер на месте, - рассказала женщина. - В ту ночь я проснулась в три часа и поехала к друзьям за мужем. Но они мне сказали, что муж ушел домой. Тогда таксист, который меня вез, рассказал, что на "Омеге" сбили какого-то мужчину и предложил проехать посмотреть. Приехав туда, я увидела своего супруга, лежащего на дороге. Женщина ищет свидетелей аварии, чтобы узнать, как именно это произошло и найти виновных. - Сейчас проводят различные экспертизы, чтобы установить, как произошла авария, - пояснила Елена РОЖКОВА. - Голова мужа была настолько размозжена, что мы хоронили его в закрытом гробу. Стоит отметить, что Елена РОЖКОВА является волонтером и помогла многим семьям в Уральске, а теперь вынуждена просить помощи сама. Она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми. Всех кто владеет какой-либо информацией о произошедшем ДТП, Елена просит позвонить по номеру: +7 707 236 09 34.