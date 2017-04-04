ВЯХИРЕВ Игорь Анатольевич 1966 года рождения примерно в 18.00 вышел с работы - КГП "Атырау СУ Арнасы". По дороге домой связывался по телефону с родными, сообщил, что находится в пути. -Через 1,5 часа после того, как папа сказал, что вышел с работы, мы перезвонили ему. Он нам ответил, что идет по ул.Гайдара, недалеко от своей работы. Потом мы звонили ему еще несколько раз, но телефон уже был отключен, и больше никаких известий мы от него не получали, - сообщила дочь пропавшего Наталья. В день пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку-спецовку "Су Арнасы", коричневые вельветовые брюки и черную кепку. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носит усы. - Заявление в полицию мы подали на третьи сутки, 16 марта. Вот уже 20 дней, как от папы нет никаких известий, - переживает дочь пропавшего. Все, кто владеет информацией о местонахождении Игоря ВЯХИРЕВА, родные просят обращаться по телефону: 8-701-366-84-09.