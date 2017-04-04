Как сообщили ТОО "Батыс су арнасы", в микрорайоне Арман поселка Зачаганск будут производиться работы по ремонту запорной арматуры и пожарного гидранта. - В связи с этим будет производиться отключение водопровода, в жилых домах частного сектора по ул.Ж.Аймауытова, ул.Шанина, ул.М.Жумабаева, ул.Бисенова мкр. «Арман» будет временно приостановлена подача водоснабжения, - говорится в сообщении.