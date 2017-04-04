ТОО "Батыс су арнасы" продолжает ремонт сетей. Сегодня воду отключат в микрорайоне Арман. Ее не будет примерно с 10.00 до 17.00 часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". net vody Как сообщили ТОО "Батыс су арнасы", в микрорайоне Арман поселка Зачаганск будут производиться работы по ремонту запорной арматуры и пожарного гидранта. - В связи с этим будет производиться отключение водопровода, в жилых домах частного сектора по ул.Ж.Аймауытова, ул.Шанина, ул.М.Жумабаева, ул.Бисенова мкр. «Арман» будет временно приостановлена подача водоснабжения, - говорится в сообщении. Кристина КОБИНА