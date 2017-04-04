- Наш дом сдан в эксплуатацию 10 лет назад. Все это время в подвале собирается вода. Сначала в подвальном помещении располагались офисы частных компаний, но всем пришлось съехать после первого же затопления. Руководитель КСК утверждает, что сам подвал расположен ниже положенного уровня, именно поэтому его подтопляют грунтовые и талые воды. Дождевые стоки с крыши стекают прямо в наш подвал. У помещения есть свой хозяин, но его не могут найти и поэтому ничего невозможно сделать, - жалуются жильцы дома.Жители дома вынуждены постоянно вызывать спецмашины, которые откачивают затхлую воду. По мнению большинства жильцов, постоянное подтопление может разрушить фундамент, что приведет к крушению или искривлению дома.- Здесь круглый год стоит невыносимая вонь и сырость. По подвалу и верхним этажам бегают крысы и тараканы, а летом здесь тысячами плодятся комары. В городском отделе ЖКХ знают о нашей беде. Мы уже писали заявление, специалисты приходили, смотрели. Но нам так и не удалось прийти к обоюдному решению, - рассказывает Тимур СУЛТАНОВ.- Там подпочвенная вода, мы ее время от времени откачиваем, но она снова собирается. С ситуацией уже ознакомлены специалисты ЖКХ и КГП "Атырау Су Арнасы", провели здесь собрание. В свое время, видимо, строители при возведении дома не учли всех нюансов. Как руководитель КСК я ничего не смогу сделать, это частные владения. Периодически производим дезинфекцию подвала, травим комаров и крыс. Воду откачиваем специальным насосом иногда сами. Возможно, здесь необходимо делать ремонт, гидроизоляцию, но это уже нужно со строителями договариваться, с отделом ЖКХ, - сообщил председатель КСК "Алмагуль" Аскар КУАТОВ. По словам жильцов дома, для самостоятельной реанимации подвала необходимые немалые средства, а со стороны городского ЖКХ никакой помощи пока не предвидится.