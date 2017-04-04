- В результате проведенных оперативных мероприятий один из разыскиваемых Гизатов Альибек Батырбекович, обнаружен в Атырауской области. Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта текущего года для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал, - говорится в сообщении пресс-службы.

Комитет национальной безопасности совместно с МВД Республики Казахстан продолжает проверку ориентировки российских партнеров в отношении граждан России, возможно причастных к убийству сотрудников полиции в Астрахани.Уроженец села Ганюшкино Курмангазинского района Альибек ГИЗАТОВ, 1990 г.р., находился в розыске вместе с семью остальными подозреваемыми по делу о вооруженном нападении на полицейских в Астрахани. - В настоящее время решается вопрос о передаче ГИЗАТОВА российской стороне для определения его причастности к совершенному преступлению, - сообщили в пресс-службе. Напомним, 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица, находясь у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочная в Ленинском районе г. Астрахани, используя огнестрельное оружие, напали на наряд ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы в составе двух инспекторов, находящихся при исполнении должностных обязанностей. В ходе нападения неустановленные лица произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте. Нападавшие завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия, - сообщается на сайте Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного ст.317, п. «б» ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ - "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "хищение оружия", "незаконное хранение оружия и боеприпасов".