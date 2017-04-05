Более 200 плавательных средств использовала браконьерская ОПГ, состоящая из граждан Казахстана и России, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Сообщение об этом распространила пресс-служба областной прокуратуры.

- 2 апреля текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ по Атырауской области на территории Курмангазинского района пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, занимающихся незаконным ловом рыбных ресурсов с использованием средств свыше 200 единиц плавательных средств, - сообщили в прокуратуре .

В число задержанных попали активные члены преступной группы, в том числе и руководители. В этот день у браконьеров изъято 10 тонн рыбы частиковых пород, плавсредства и орудия браконьерского лова.

ДКНБ области проводит досудебные расследования по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 335 ч.4 "Незаконная добыча рыбных ресурсов", 361 ч.4 "Злоупотребление должностными полномочиями", 364 ч.2 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" Уголовного кодекса РК, уточнили в пресс-службе.

Ерлан ОМАРОВ