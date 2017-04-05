Отец подозреваемого в нападении и расстреле на сотрудников ДПС в Астрахани уроженца Атырауской области Альибека ГИЗАТОВА заявил в интервью интернет-изданию Life, что его сын абсолютно не причастен к происшествию и имеет железное алиби. napadenie-na-polizeyskih-v-astrahani-956x1275 Скриншот с видео сайта www.life.ru - Мой сын с 31 марта текущего года находится на территории Казахстана, поэтому он физически не мог присутствовать на месте преступления. Мы просим убрать нашего сына из числа разыскиваемых, а то все СМИ уже выложили его фотографии. О том, что он действительно находится на территории РК подтвердили сами сотрудники пограничного пропуска "Караозек", да и он сам явился в полицию в Казахстане, его уже проверяют и по данному факту должно прийти официальное подтверждение, -  сообщил Батырбек ГИЗАТОВ. Gizatov3 Напомним, накануне пресс-служба ДКНБ распространила сообщение о том, что один из восьми подозреваемых в вооруженном нападении на астраханских полицейских обнаружен на территории Атырауской области. С 31 марта Альибек ГИЗАТОВ прибыл на территорию республики для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал. Ерлан ОМАРОВ