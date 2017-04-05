В редакцию "МГ" обратились жители поселка Макарово, которые рассказали, что с приходом весны дорогу к их поселку затопило талой водой. - Мы находимся всего в 17 км от Уральска, но буквально отрезаны от города. У нас к поселку не подойти, лужи огромные повсюду. Детей приходится на руках носить. С этой проблемой мы сталкиваемся уже много лет. Весной и осенью мы тонем в грязи, и даже летом, если пойдет дождь, то проехать к нам уже нельзя. Многие бросают в поле машины, если застревают. Самое главное, что больше половины жителей работают в городе и ездят на работу на автобусе. Сейчас в такую грязь автобусы очень часто застревают или же совсем не приезжают, - рассказывает жительница поселка Наталья. Часто автобус застревает на полпути, и пассажирам приходится его толкать. Жители Макарово уже несколько лет просят руководство района обратить внимание на проблемную дорогу, которая соединяет с трассой несколько поселков, однако в акимате постоянно отвечают, что денег на строительство дороги пока нет. В пресс-службе акима ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию. UGyxsMIM