По словам директора предприятия по санитарной очистке города ТОО «Спецавтобаза» Самата ТУРНИЯЗОВА, у коммунальщиков нет рычагов воздействия на нарушителей закона. Вместо того, чтобы самостоятельно вывезти, к примеру, строительный мусор на городскую свалку, горожане выбрасывают его где попало, а также складируют около мусорных контейнеров. - Тариф покрывает только вывоз ТБО, но никак не строительный мусор. Стихийные мусорные свалки часто образуются в мкр. Самал и Жумыскер. Честно говоря, нам эта проблема надоела. На этой неделе хотим организовать ночью мобильную группу, в которую войдут наши рабочие. Они будут снимать факты нарушения закона на видео, фотографировать номера автомашин. Потом отправлять все это полицейским, а они уже примут соответствующие меры, - рассказал Самат ТУРНИЯЗОВ. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата города Атырау Азамат ДУЛЕТЬЯРОВ, мусор складируют не только около контейнеров, но и под окнами домов в частном секторе. - Только за март было выявлено около 50 таких фактов, в 17 случаях собственники отказались оплачивать штраф по ст. 505 «Кодекса об административных правонарушениях» в размере 20 МРП на физических лиц и 30 МРП на юридических лиц, - подчеркнул Азамат ДУЛЕТЬЯРОВ. - Мы отравили список нарушителей в местную полицейскую службу. В итоге по 8 фактам были составлены административные протоколы.