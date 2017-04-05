Почти 80% родителей учеников Чапаевской школы села Долинное объявили бойкот и не пустили своих детей на занятия после весенних каникул. Всему виною так и неразрешенные проблемы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". poselok dolinnyi (2) В редакцию "МГ" обратились родители учеников Чапаевской средней школы с жалобой, что проблемы с отоплением в их школе так и не разрешились. - Наши дети ушли на каникулы 20 марта. В тот же день школу перестали отапливать. Как выяснилось, закончились запасы угля. За время каникул ни директор, ни райОО не предприняли никаких мер, - рассказывают родители школьников. По их словам, после каникул многие родители просто не пустили в школу своих детей. - Поначалу на занятиях присутствовали всего около 20% детей. Пришли самые стойкие, - отмечают родители учеников. - Одетых детей разместили за ледяные парты в неотапливаемых классах, а уроки сократили, и они занимались по 35 минут. Родители утверждают, что тех учеников, которые не пришли в школу, учителя не отмечали в журналах посещаемости. Между тем, по словам заместителя акима Теректинского района Алтая ТУКЖАНОВА в действительности в школе были проблемы с нехваткой угля. - Ранее завезенный уголь заканчивался и мы дополнительно завезли еще 6 тонн угля. В настоящее время проблема решена. Как вы знаете, в школе проблемы в системой отопления. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на ремонт системы отопления и летом работы начнутся. Более того, если хватит средств, то планируем этим летом поменять старые окна на пластиковые, - заверил Алтай ТУКЖАНОВ. Напомним, в феврале этого года редакцию "МГ" обращались родители учеников Чапаевской средней школы села Долинное Теректинского района с жалобой на то, что детям приходится учиться в школе при такой низкой температуре в помещениях. На отчетной встрече акима с населением Теректинского района жители села обрушились с критикой на Чапаевскую среднюю школу, где замерзают ученики. По этому вопросу аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал Мурату МУКАЕВУ конкретные поручения и попросил лично доложить отработанные поручения. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"