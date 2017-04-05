Питьевой водой планируется обеспечить 54 села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель акима области Багдат АЗБАЕВ, на сегодняшний день в ЗКО 164 села имеют централизованный водопровод. - В 12 районах Западно-Казахстанской области реализуется 39 проектов по водоснабжению, на которые выделено 6,2 млрд тенге. Это позволит обеспечить питьевой водой 54 сельских населенных пунктов с населением свыше 65 тысяч человек, - пояснил замакима. - При завершении данных проектов в области 186 сел будут иметь водопроводы. Всего в области 443 сельских населенных пунктов. Привозной питьевой водой пользуются в Каратобинском районе (села Ушана и Ушагаш), Бокейординском районе (села Уштерек и Карасу), где проживают две тысячи человек. Кроме того, децентрализованным водоснабжением пользуются в 275 селах.