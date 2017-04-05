Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель акима области Багдат АЗБАЕВ, на сегодняшний день в ЗКО 164 села имеют централизованный водопровод. - В 12 районах Западно-Казахстанской области реализуется 39 проектов по водоснабжению, на которые выделено 6,2 млрд тенге. Это позволит обеспечить питьевой водой 54 сельских населенных пунктов с населением свыше 65 тысяч человек, - пояснил замакима. - При завершении данных проектов в области 186 сел будут иметь водопроводы. Всего в области 443 сельских населенных пунктов. Привозной питьевой водой пользуются в Каратобинском районе (села Ушана и Ушагаш), Бокейординском районе (села Уштерек и Карасу), где проживают две тысячи человек. Кроме того, децентрализованным водоснабжением пользуются в 275 селах.