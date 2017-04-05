Прокуратура города Атырау рассмотрела жалобу 29 дольщиков, которые едва не остались без законных квартир в строящемся микрорайоне Нурсая недалеко от нового здания полиции. Как выяснилось, долгожданные ключи от новых квартир обратившиеся должны были получить еще в конце прошлого года. Однако компания-застройщик сначала по различным причинам откладывала сроки сдачи, а потом и вовсе заявила, что квартиры выдаваться не будут, из-за того, что между двумя учредителями возникли разногласия, и часть договоров признана недействительными. По словам участника долевого строительства Даурена САБИРОВА, полная стоимость квартиры была погашена еще в сентябре 2016 года. В свою очередь дольщик пообещал сдать квартиры в декабре, к новому году. - Уже в январе, после того, как не дождались ключей от квартир, мы собрались с дольщиками и пошли в офис компании. Оказалось, что он закрыт и опечатан. Так мы ходили от одного учредителя к другому: один учредитель говорил, что обращайтесь к другому, второй говорил: с кем договор заключали, идите к нему. В итоге, пришлось обратиться в прокуратуру, - рассказывает Даурен САБИРОВ. По данному факту прокуроры организовали проверку деятельности фирмы-застройщика, в ходе которой выяснилось, что ТОО «Андора констракшн» изначально нарушило правила и порядок долевого строительства. После этого были приняты соответствующие меры и на сегодняшний день 25 из 29 дольщиков получили свои квартиры. - Оставшиеся четверо участников долевого строительства получат документы на квартиры после внесения ста процентов суммы. Что касается деятельности застройщика, то теперь она будет на постоянном контроле у прокуроров, - заверил старший прокурор отдела прокуратуры города Атырау Ерлан КАКИЕВ. Отметим, что стоимость квадратного метра в строящейся многоэтажке в Нурсае составляла 200 тысяч тенге. Эта сумма примерно на 30% ниже рыночной стоимости квартир в регионе, поэтому проблем с поиском потенциальных покупателей квартир у застройщика не было.