Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас в отношении 42-летней Инны ХАЗИЦКОЙ заведено уголовное дело по статье 190 ч. 2 УК РК "Мошенничество". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, Хазицкая является учредителем туристической компании ТОО «МСВ Казахстан». - Начиная с 2013 года по настоящее время в ДВД ЗКО зарегистрировано 20 фактов мошенничества со стороны Хазицкой, которая продавала туры в заграничные страны, но в итоге путешествия так и не совершались, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. ДВД ЗКО просит всех, кто пострадал от действий Инны ХАЗИЦКОЙ, обратиться в полицию.