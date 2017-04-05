Иллюстративное фото с сайта www.vseodetyah.com Как рассказали в прокуратуре, в одном из сел Бокейординского района двое 6-летних детей остались на некоторое время одни в частном доме. - В это время 46-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, путем свободного доступа проник в дом, где заставил девочку и мальчика полностью раздеться, после чего лег на них, - сообщили в прокуратуре. Физических последствий в развратных действиях соседа зафиксировано не было. Прокуратура назначила ряд экспертиз, после чего будет избрана мера пресечения. Стоит отметить, что в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годами, уровень педофилии в ЗКО значительно снизился. - Думаю, что один из главных факторов, который повлиял на уменьшения фактов педофилии в области - это разработанная нами дорожная карта, где задействованы все уполномоченные органы, - отметила старший помощник прокурора области Алмагуль ИСМАГУЛОВА. Еще один факт педофилии в этом году был выявлен в Таскалинском районе. В прокуратуру поступило заявление от мамы 8-летней девочки. В заявлении было указано, что один из родственников многократно трогал ее дочь. По данному факту также назначены экспертизы.