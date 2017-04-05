Иллюстративное фото из архива "МГ" Последнее подорожание голубого топлива было отмечено в начале января 2017 года. Тогда стоимость поднялась сразу на 9 тенге и составила 63 тенге за литр. Цена поднялась на АГЗС ТОО "Алау", потом подняли и остальные заправки. Как сообщили в управлении энергетики ЗКО, в марте на область было выделено 2300 тонн. - На сегодняшний день фактическая цена реализации газа составляет 63-70 тенге. Объем потребляемого газа по сравнению с прошлым годом растёт. В прошлом году в область было поставлено 23 118 тонн сжиженного газа, - отметили в управлении энергетики ЗКО. По информации ДВД ЗКО, в области на 6648 автомашинах установлено газобалонное оборудование.