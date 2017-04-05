Футбольный клуб "Атырау" намерен отстоять снятые решением ФИФА 9 очков, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17157588_877857165650868_9110223641757972239_o Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил руководитель областного  управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ. - Мы наняли адвоката с европейской лицензией, который подал жалобу в спортивный арбитражный суд в города Лозанны. Дело в том, что мы не согласны с решением ФИФА, поскольку задолженность  перед игроком и тренером погашена, - рассказал Азамат БЕКЕТ. 17039218_877857148984203_3770223107275226677_o Напомним, что 1 марта  ФК «Атырау», согласно решению Дисциплинарного комитета ФИФА, был лишен 9 очков и стартовал  теперь уже в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана 2017 года в минусе. Такое решение был обосновано тем, что клуб не выплатил задолженность перед бразильским защитником Джонатасом и черногорским тренером Зораном Филиповичем, которые работали в ФК еще в 2012 году. Тогда футбольным клубом «Атырау» руководил Арман УМБЕТАЛИЕВ. - Сегодня это сказывается на результатах команды, на настрое команды. Мы не будем сидеть сложа руки, мы будем добиваться того, чтобы восстановить потерянные очки, - заявил глава облспорта. Добавим, что ближайший домашний матч ФК "Атырау" проведет 8 апреля с ФК "Астана". Начало игры - 15.00. Место проведения - стадион "Судоремонтник", пос. Балыкшы. 17621763_894445190658732_8407635022358888783_o Ерлан ОМАРОВ Фото пресс-службы ФК "Атырау"