Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ. - Мы наняли адвоката с европейской лицензией, который подал жалобу в спортивный арбитражный суд в города Лозанны. Дело в том, что мы не согласны с решением ФИФА, поскольку задолженность перед игроком и тренером погашена, - рассказал Азамат БЕКЕТ.Напомним, что 1 марта ФК «Атырау», согласно решению Дисциплинарного комитета ФИФА, был лишен 9 очков и стартовал теперь уже в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана 2017 года в минусе. Такое решение был обосновано тем, что клуб не выплатил задолженность перед бразильским защитником Джонатасом и черногорским тренером Зораном Филиповичем, которые работали в ФК еще в 2012 году. Тогда футбольным клубом «Атырау» руководил Арман УМБЕТАЛИЕВ. - Сегодня это сказывается на результатах команды, на настрое команды. Мы не будем сидеть сложа руки, мы будем добиваться того, чтобы восстановить потерянные очки, - заявил глава облспорта. Добавим, что ближайший домашний матч ФК "Атырау" проведет 8 апреля с ФК "Астана". Начало игры - 15.00. Место проведения - стадион "Судоремонтник", пос. Балыкшы.