В двух домах ремонт уже начат. - Мы начали ремонт по ул. Гагарина,67. Там сумма проекта составляет свыше 18 млн тенге. Из 90 квартир с 66-ю заключены договоры. Также начаты работы в доме по ул. Ескалиева, 182, - сообщил главный инженер ТОО «Орал Курылыс Жондеу Сервис» Асхат ИЗБАСАРОВ. Жители дома 67 по улице Гагарина не скрывают своей радости. Крыша у них протекает уже в течение нескольких лет. - На верхних этажах вода течет с потолка, стены в потеках. Терпеть дальше нельзя. Дом построен еще в 1973 году. Крышу нужно было менять через 10 лет после начала эксплуатации, - считает житель дома Геннадий ВОРОНЧИХИН. Повсеместному осуществлению программы «Модернизация ЖКХ» мешают долги прошлых лет. До сих пор область должна порядка 700 млн тенге, взятых в кредит из республиканского бюджета.