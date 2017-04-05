Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg Как рассказали в областном управлении здравоохранения, чаще всего суицид и суицидальные попытки совершают безработные, имеющие финансовые затруднения, а также люди с алкогольной и наркотической зависимостью и тяжелобольные. - В этом году отмечен рост подростковых суицидов по сравнению с прошлым годом. За 3 месяца 2017 года зарегистрировано 4 случая суицидов. Возраст лишивших себя жизни подростков - от 14 до 16 лет. Эти дети проживали в районах, - пояснили в областном управлении здравоохранения. Еще три подростка пытались покончить с собой, участвуя в игре "Синий кит". 13 детей с аутодеструктивным поведением находятся под наблюдением у детских психиатров. Как пояснили в ДВД ЗКО, основными способами совершения суицида являются повешение, либо отравление уксусной кислотой.