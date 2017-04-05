Столб, представляющий собой угрозу автомобилистам, находится в пригороде - вдоль дорожного участка "Водников-Курсай". Угол наклона составляет около 30 градусов. Местные жители обеспокоены тем, что рано или поздно опора уличного освещения может упасть на проезжую часть. - Пока окончательно не сломается, не упадёт и кто-то не пострадает, этот столб не заменят, - пишет один из пользователей соцсетей. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" пресс-секретарь акима города Атырау Ардак ЖУАСОВ, накренившийся столб, больше не представляет опасности. -После обращения местных жителей на место выехали специалисты ТОО "Спецавтобаза", городского отдела ЖКХ и представители акимата Балыкшинского сельского округа. Оказалось, что на основании столба разварились железные прутья. Последствия этого были сразу же устранены, прутья заварили, столб подняли и установили правильно, - рассказал Ардак ЖУАСОВ.