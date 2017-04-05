Сегодня, 5 апреля, на арматурном заводе было уничтожено оружие, которое сотрудники полиции изъяли у жителей ЗКО в первый квартал 2017 года. - За первый квартал было изъято 62 единицы гладкоствольного оружия, 8 газовых пистолетов, 3 травматических и 4 пневматических пистолета, а также 2 обреза, 2 электрошокера и несколько ножей, - пояснил начальник отдела вооружения ДВД ЗКО Армат САГИТОВ. Между тем, в области началась акция по добровольной сдаче незарегистрированного оружия жителями области на платной основе. По словам полицейских, многие охотники сдают по акции свои старые ружья. За это владельцы получают примерно 60 тысяч тенге.