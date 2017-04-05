Фото с сайта Dixinews.kz По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта Казбека МЕНЕЕВА, поезда "Тулпар-Тальго" будут ездить сообщениями Уральск-Астана и Уральск-Алматы. - Расписания на эти поезда пока нет. Также не определена и стоимость билетов. Но первый поезд должен прибыть уже в конце апреля, - пояснил Казбек МЕНЕЕВ. - Сейчас поезд Уральск-Астана ходит через день, а с июня поезда с этим сообщением будут ездить каждый день. Это сделано специально к ЭКСПО. Стоит отметить, что состав поезда "Тулпар-Тальго" будет включать в себя 27 вагонов: 22 пассажирских вагона и три служебных. Всего в 22 вагона смогут разместиться 355 пассажиров. Также в "Тулпар-Тальго" оборудован вагон для людей с ограниченными возможностями. Планируется, что поезд сообщением Уральск-Астана будет ездить по нечетным числам месяца, а Уральск-Алматы - по четным. Схема движения скоростного поезда также включает в себя остановку в городе Аксай на станции "Казахстан".