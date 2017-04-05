Фото из архива "МГ" Выбирать акима Аксая будут депутаты районного малихата. Напомним, с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и появления такой должности как аким города, на этом посту уже сменилось три руководителя. «Долгожителем» из них стал Кайрат УТЕГЕНОВ, пробывший мэром Аксая почти два года, ныне он работает заместителем акима Бурлинского района. Его приемник Жетин ЕРМУКАНОВ в июле прошлого года уволился по собственному желанию, а сменившая его Айымгул ТРЖАНОВА спустя пару месяцев была отстранена от занимаемой должности из-за административного взыскания. 14 февраля 2017 года в Аксае вновь прошли выборы. Но депутаты районного маслихата, участвовавшие в выборах не смогли прийти к единому мнению, их голоса разделились 50 на 50. По этой причине выборы были перенесены. Тогда соискателями на должность акима города Аксай были заявлены кандидатуры заместителя акима Бурлинского сельского округа Есбола БАХИЕВА и акима Бумакольского сельского округа Жанар ЖУМАШЕВОЙ.