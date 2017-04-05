Старший  оперуполномоченный  оперативного отдела  учреждения УГ -157/10 получил взятку  за покровительство, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1459231878_state-employee Иллюстративное фото с сайта www.zannews.kz Уголовное дело в отношении сотрудника колонии  было рассмотрено в суде №2 г.Атырау. Из материалов дела стало известно, что работая старшим оперуполномоченным оперативного отдела Учреждения УГ-157/10 ДУИС по Атырауской области, подсудимый получил от осужденного взятку в сумме 50 тысяч тенге за покровительство. Сотрудник колонии был задержан оперативниками непосредственно после получения денег. Однако в ходе судебного заседания мужчина вину не признал, посчитав, что это были провокационные действия со стороны осужденного и сотрудников Антикоррупционной службы.  - Приговором суда подсудимый признан виновным  статье 366 УК РК - "Получение взятки". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллионов тенге с лишением звания капитана юстиции и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-служба суда №2 города Атырау. Ерлан ОМАРОВ