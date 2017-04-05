Иллюстративное фото с сайта www.zannews.kz Уголовное дело в отношении сотрудника колонии было рассмотрено в суде №2 г.Атырау. Из материалов дела стало известно, что работая старшим оперуполномоченным оперативного отдела Учреждения УГ-157/10 ДУИС по Атырауской области, подсудимый получил от осужденного взятку в сумме 50 тысяч тенге за покровительство. Сотрудник колонии был задержан оперативниками непосредственно после получения денег. Однако в ходе судебного заседания мужчина вину не признал, посчитав, что это были провокационные действия со стороны осужденного и сотрудников Антикоррупционной службы.Приговором суда подсудимый признан виновным статье 366 УК РК - "Получение взятки". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллионов тенге с лишением звания капитана юстиции и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-служба суда №2 города Атырау.