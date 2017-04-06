Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала пресс-секретарь ДЧС ЗКО Азамат НУРПЕИСОВ, 15-летняя девочка сама вызвала спасателей, когда лед, по которому она переходила, треснул. - Девочка вместе с подругой гуляли. Когда школьница стала переходить пруд, то лед треснул, и она осталась на середине реки. Девочка самостоятельно позвонила спасатеям и рассказала о случившимся. На место сразу выехали спасатели из города Аксай. Также на место отправились учасковый поселка Александровск и работник сельской школы, которые и спасли девочку, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что спасатели запрещают выходить на лед, так как он уже слишком тонкий.