Скриншот с видео очевидца Видео было опубликовано в одном из сообществ соцсети Facebook. На кадрах видно, как ответственный за убой, расправившись с бродячей собакой, закидывает тушу животного в прицеп и накрывает ее брезентом. Hi1HQSHKmZg - Сначала был один выстрел, собака бежала еле живая, он ближе подъехал и второй раз выстрелил, и она упала. Из колледжа выходили подростки 15-16 лет, и они это видели, - утверждает очевидец, снявший видео убийства животного. Мнения комментаторов под видео разделились. Одни считают, что отстрел бродячих животных - мера правильная и своевременная, однако проводится должна в строго установленное время и не на глазах у людей. По мнению других, есть и альтернативное решение - строительство питомника для бродячих и брошенных животных. - Собак, кошек бездомных нужно уничтожать - они разносят заразу и вообще опасны. Другое дело - нужно ввести уголовное наказание и миллионные штрафы за жестокое обращение с животными и за то, если животных бросают. То есть, вести учет всех домашних животных. Это труднее, но есть опыт развитых стран, ничего не надо изобретать, просто скопировать, - пишет один из местных жителей. К слову, накануне в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций аким Атырауской области заявил, что деньги в областном бюджете на строительство питомника для бродячих животных не предусмотрены.Из-за участившихся случаев нападения собак на людей ожидается усиление полицейских патрулей. С 10 по 12 апреля сотрудники полиции будут проверять наличие намордника у домашних собак, которых выгуливают в городской черте.По словам начальника местной полицейской службы ДВД г. Атырау Ерлана БИГАМБАЕВА, стражи правопорядка выйдут на профилактический рейд с целью выявления случаев нарушения правил содержания и выгула животных. - В прошлом году по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях на сумму 3 МРП оштрафовали 311 человек. За этот год составлено 68 протоколов. В том случае, если из-за этих действий был причинен ущерб здоровью или имуществу физических лиц, владельца животного оштрафуют на 10 МРП, - проинформировал Ерлан БИГАМБАЕВ.Как рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заведующий травматологическим отделением Атырауской областной больницы Асхат БИСЕНГАЛИЕВ, за 3 месяца этого года с ранами после нападения животных обратилось 113 человек, из них в 54-х случаях людей покусали бродячие собаки. - Сообщаем о запуске экстренной «горячей линии» в нашем городе и прилегающих сельских округах с целью ловли бродячих собак и кошек по номерам: 30-38-74 (городские звонки) и 8701 599 53 86 (WhatsApp). Уважаемые жители! Просим вас незамедлительно информировать по вышеуказанным номерам “горячей линии” о скоплении бродячих собак и кошек, это так же послужит защите ваших домашних животных, соблюдению ветеринарно-санитарных Правил и безопасной жизнедеятельности жителей и гостей города, в особенности наших детей, - говорится в сообщении городского акимата. - Согласно существующим правилам отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в населенных пунктах Атырауской области, организация и проведение работ по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек проводится с соблюдением тишины, гуманности, прав и интересов жильцов, живущих на территории, где проводится данная работа. К работе по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек допускаются совершеннолетние лица, не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах. Однако, судя по выше опубликованному видео, существующие правила отлова и уничтожения бродячих животных были полностью нарушены.