Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», по ул.Ружейникова в районе АЗС «Москвичи» будут производиться работы по замене пожарного гидранта. - В связи с этим в жилых домах благоустроенного сектора по адресу: ул.Ружейникова д.7, 9, 10, 12, 10/1, 14, 13; ул.Мендешева, д.11, а также в зданиях ТОО «Топан», ТОО «Казтрубпром», АЗС «Москвичи» на ул.Гагарина д.113/1, автосалоне «Хюндай» будет временно приостановлена подача водоснабжения, - говорится в сообщении. Ориентировочное время проведения работ – с 10.00 до 12.00 часов.