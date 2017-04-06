Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, ЧП произошло 30 марта. В тот день Галымжан БАЙМУХАНОВ вместе со своими коллегами - промышленными альпинистами приехали на объект, чтобы оценить объем работ по ремонту здания элеватора. Когда парни закончили осмотр, спустились на шестой этаж и собирались пойти в раздевалку. Галымжан открыл дверь и шагнул в темноту, оказалось, что эта дверь вела в шахту лифта. Парень упал на крышу кабины грузового лифта и получил множественные переломы. Коллеги самостоятельно достать его не смогли и вызвали скорую. Пострадавшего увезли в областную клиническую больницу. По какой причине дверь в шахту оказалась не заперта, будет выяснять инспекция по охране труда. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что Галымжан БАЙМУХАНОВ уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии ОКБ. - У парня политравмы: компрессионный осколочный перелом позвоночника, закрытый перелом седалищной кости, пяточной кости и множество других переломов, - отметили в пресс-службе облздрава.