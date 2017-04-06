Бизнес-курсы провели для отбывающих наказание в учреждении КА168/5 города Жем в целях привлечения к предпринимательству и разъяснения программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Об этом корреспонденту "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе региональной палаты предпринимателей.

Фото из архива "МГ"

Осуждённым рассказали о бизнес-планировании, разъяснили как начать свое дело. По мнению организаторов, эти знания пригодятся для создания собственного дела, ведь почти у каждого здесь есть свои бизнес-идеи.

По словам директора филиала палаты предпринимателей Тлека НАКПАЕВА, осуждённые, после выхода на свободу, будут готовы заниматься любимым ремеслом.

Например, открыть мастерскую резьбы по дереву или компьютерный клуб, развивать сельское хозяйство. Более того, для реализации этих идей они могут рассчитывать на получение государственной поддержки.

- Кроме того, в рамках проекта на территории УКА 168/5 предоставляются бесплатное помещение и земельные участки для открытия бизнеса, - отметили в РПП Актюбинской области. - В данный момент ведутся работы по привлечению заинтересованных предпринимателей для открытия бизнеса в помещении учреждения. Преимуществом для предпринимателей является бесплатное помещение и обученные работники.

На данный момент на территории учреждения работают три индивидуальных предпринимателя. К тому же, с прошлого года на базе исправительного учреждения действует цех по производству школьной мебели, где трудится порядка 20 осужденных.

После проведения бизнес-курса слушателям раздали книги «100 проектов для малого бизнеса».

Аскар АКТЛЕУОВ