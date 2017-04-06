В музее Уральской военно-технической школы установлен портрет первого министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Подпись под портретом удивила посетителей музея, обнаруживших в ней грамматические ошибки. Об этом пишет пользователь Еркин КАРИН на своей странице в Facеbook. Фамилия генерала начинается со специфической буквы "ң", тогда как каждый школьник знает, что в казахском языке нет ни одного слова, начинающегося с этой буквы. Ошибка допущена и в слове "қыркуйек", где вместо специфической буквы "ү", написана "у", а в середине слова вместо "к" буква "қ" . Слово "Советского" в казахском языке пишется как "Кеңес", а в слове "Республикасының" и вовсе "съели" окончание. В "Халық Қахарманы" применили обычную букву "х", а должна быть специфическая "һ". Комментаторы решили, что в музее нет настоящий патриотов, иначе ошибок бы не было. Впрочем, нашлись и те, кто сказал, что до сих сам не различает в каких словах применяется "н", а в каких"ң".