Бойцы Росгвардии в рамках спецоперации ликвидировали всех подозреваемых в нападении на полицейских 4 и 6 апреля в Астрахани, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сообщение официального представителя Следственного комитета РФ.
Фото с места события с сайта www.vesti.ru
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области продолжается расследование уголовных дел возбужденных по фактам гибели сотрудников ДПС в ночь на 4 апреля текущего года и получения ранений сотрудниками Росгвардии в ночь на 6 апреля по признакам преступления, предусмотренного ст. 317, ст. 222, ст. 226 УК РФ.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Энергетической Ленинского района г. Астрахани установлены лица, причастные к убийству двух сотрудников ДПС в ночь на 4 апреля текущего года. Четверым нападавшим заочно было предъявлено обвинение, и они объявлены в розыск. Сегодня ночью в ходе операции, проводимой сотрудниками правоохранительных органов, четверо человек, оказавших вооруженное сопротивление предположительно объявленных в розыск, были ликвидированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают личности, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана ПЕТРЕНКО.
Отметим, что 5 апреля Следственное управление СК по Астраханской области объявило в Федеральный и Международный розыск четверых подозреваемых:
Фото с сайта http://astr.sledcom.ru
Саспанов Нурбол Рахмедуллаевич, 22.08.1990 года рождения, уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области, зарегистрирован в Ленинском районе г. Астрахани, ранее судим за разбойное нападение;
Фото с сайта http://astr.sledcom.ru
Кукулаев Рамзан Нажаевич, 18.02.1996 года рождения, уроженец Красноярского района Астраханской области, зарегистрирован в Ленинском районе г. Астрахани, не судим;
Фото с сайта http://astr.sledcom.ru
Султанмурадов Рамзан Хожа-Ахмедович, 27.07.1999 года рождения, уроженец Гудермесского района Чеченской Республики, зарегистрирован в Ленинском районе г. Астрахани;
Фото с сайта http://astr.sledcom.ru
Магомедов Ильяс Идрисович, 17.07.1994 года рождения, уроженец Левашинского района Республики Дагестан, зарегистрирован в Черноярском районе Астраханской области, не судим.
Нападение на полицейских произошло в ночь на 6 апреля в Астрахани. Предыдущий инцидент со стрельбой в городе произошел в ночь на 4 апреля, когда группа мужчин расстреляла двоих сотрудников полиции, которые приехали на оформление дорожно-транспортного происшествия.
Ранее Следственный комитет распространил
данные о 8 подозреваемых в нападении на полицейских, трое из них были уроженцами Казахстана. Сразу же после объявления в розыск, один из разыскиваемых - уроженец Атырауской области Гизатов Альибек Батырбекович, был обнаружен
на территории Казахстана. Гизатов прибыл в Атыраускую область еще 31 марта для работы вахтовым методом на одном из предприятий.
Ерлан ОМАРОВ