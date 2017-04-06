Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в государственной корпорации «Правительство для граждан», в ЦОНах людям с нарушениями слуха и речи будет помогать квалифицированный специалист жестового языка, который будет предоставлять сурдоперевод в режиме реального времени со специального дублирующего монитора. По словам директора департамента ЦОНа "Госкорпорации правительства для гораждан" Марата БАССАРОВА, на сегодняшний день в центрах обслуживания населения работают специалисты, владеющие навыками сурдоперевода. - Однако, мы решили пойти дальше. Теперь лица с нарушениями слуха и речи, обратившись в льготное окно ЦОН, смогут получить услугу с помощью онлайн сурдопереводчика, который в режиме реального времени на языке жестов расскажет, как получить тот или иной документ,- пояснил Бассаров. К слову, в прошлом году работниками департамента ЦОН в ЗКО было оказано более 1600 госуслуг инвалидам 1 и 2 групп на дому.