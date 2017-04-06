Как сообщили в управлении здравоохранения, это первый несчастный случай со смертельным исходом в этом году. В 2016 году было зафиксировано 5 несчастных случаев, которые привели к смерти детей. - Мама оставила ребенка в колыбели, а утром нашла его мертвым. Новорожденный умер вследствие механической асфиксии, - пояснили в областном управлении здравоохранения. В облздаве рассказали, что часто в медучреждения области обращаются родители, дети которых проглатывают инородные тела. Таких случаев с начала года насчитывается 54. Увеличились факты жестокого обращения с детьми. Детей избивают родители, родственники. Если в прошлом году было зафиксировано всего 8 случаев, то с начала этого - 31 факт. 68 детей были укушены собаками. Самые же частые несчастные случаи - это ожоги. За три месяца 2017 года 99 детей обращались в больницу с ожогами. В управлении здравоохранения напомнили, что родителям нужно быть бдительными, ведь дети до 5 лет находятся в группе риска. - Если заметили какие-то опасные признаки болезней у ребенка, необходимо вовремя обращаться за медпомощью, - призвали в облздраве.