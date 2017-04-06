ДТП произошло на пересечении улиц Шолохова и С.Тюленина около 11 часов. Водитель фуры направлялся из Актобе в Саратов на погрузку. - Я ехал по Шолохова и на пересечении с улицей Тюленина решил развернуться. В этот момент в противоположном направлении по улице Шолохова ехало такси, я не заметил его при развороте и врезался в него, - рассказал водитель большегруза. Водитель такси и пассажир были госпитализированы в больницу. На месте работают дознаватели. Другие подробности ДТП выясняются.