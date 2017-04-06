Заявки будут приниматься до 11 часов 17 апреля. slider_2 «Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» сообщает, что 17 апреля 2017 года по адресу г. Уральск, площадь Чапаева, 1/1, кабинет технических занятий, расположенный на 1 этаже здания железнодорожного вокзала Уральск, будет проведен открытый конкурс по передаче в имущественный найм (аренду) площадей под коммерческую деятельность на данном вокзале. Заявки на участие принимаются по адресу г. Уральск, площадь Чапаева, 1/1, кабинет инженера вокзала, расположенный на 1 этаже здания железнодорожного вокзала Уральск, в будние дни (с 08 утра до 17-30 часов, перерыв с 12-00 до 12-30 часов), время окончания приема заявок 11 часов 17 апреля 2017 года по времени города Уральск. Заявки принимает Лукманова К.Б. (телефон 8-711-2-97-01-61).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуществляться в 15-00 часов 17 апреля 2017 года по адресу: г. Уральск, площадь Чапаева, 1/1, кабинет технических занятий, расположенный на 1 этаже здания железнодорожного вокзала Уральск.
Подробная информация размещена на сайтеакционерного общества «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» www.railways.kz в подразделе «Порядок сдачи в имущественный найм (аренду) помещений и площадей на железнодорожных вокзалах» раздела «Деятельность».