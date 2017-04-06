Чудом оставшегося в живых пешехода, сбитого при переходе дороги в неустановленном месте, наказали штрафом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17663190_435138190168906_3884026414256619520_n Фото с zello_atyrau 5 апреля вечером парень, поленившись дойти до пешеходного перехода, оказался под колесами автомобиля. К счастью, молодой человек отделался испугом. - 5 апреля примерно в 19.00  по ул.Абая в районе драмтеатра им.Махамбета молодой человек  1992 г.р. переходил дорогу в неустановленном месте. В результате автомобиль "Мерседес" сбил парня. После осмотра врачей пешеход был отпущен домой. В отношении пешехода оформлен протокол по статье 615 КоАП РК. Он признал свою вину, - сообщила руководитель пресс-службы ДВД области Гульназира МУХТАРОВА. Отметим, что статья 615 КоАП "Нарушение пешеходами и прочими участниками дорожного движения" предусматривает штраф от 5 до 10 МРП. Камилла МАЛИК  