Фото с zello_atyrau 5 апреля вечером парень, поленившись дойти до пешеходного перехода, оказался под колесами автомобиля. К счастью, молодой человек отделался испугом. - 5 апреля примерно в 19.00 по ул.Абая в районе драмтеатра им.Махамбета молодой человек 1992 г.р. переходил дорогу в неустановленном месте. В результате автомобиль "Мерседес" сбил парня. После осмотра врачей пешеход был отпущен домой. В отношении пешехода оформлен протокол по статье 615 КоАП РК. Он признал свою вину, - сообщила руководитель пресс-службы ДВД области Гульназира МУХТАРОВА. Отметим, что статья 615 КоАП "Нарушение пешеходами и прочими участниками дорожного движения" предусматривает штраф от 5 до 10 МРП.