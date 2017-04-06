Об этом они заявили на встрече с молодежью в музее Маншук МАМЕТОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 6 апреля, в музее Маншук МАМЕТОВОЙ состоялась встреча клуба ветеранов ЗКО "Фронтовичка" со студентами одного из колледжей города, где ветераны рассказали о необходимости реставрации и переноса старого памятника герою ВОВ М. Маметовой. По словам ветерана ВОВ Алевтины МИТРОХИНОЙ, в России, где похоронены наши герои Алия МОЛДАГУЛОВА и Маншук МАМЕТОВА их никогда не разделяют. - Если на земле, где погибли наши женщины их не разделяют и всегда упоминают только вместе, то почему у нас на западе Казахстана, где Алия и Маншук родились, мы не можем их соединить в одной композиции. Тем более, новый памятник ставится не вместо старого, а на место. А прежний памятник Маметовой установят в Бокейординском районе, где она и родилась, - пояснила Алевтина МИТРОХИНА. Новую композицию на площади Маншук МАМЕТОВОЙ установят к 9 мая, а старый памятник увезут на реставрацию. Уже 2 октября в родном районе в день рождения героя ВОВ Маметовой будет его открытие. Напомним, на новой композиции будут изображены сразу три героя Великой Отечественной войны - Маншук МАМЕТОВА, Алия МОЛДАГУЛОВА и Хиуаз ДОСПАНОВА. Памятник уже изготовлен. На него  было выделено 139 млн тенге.