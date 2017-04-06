Иллюстративное фото с сайта SakhaLife.ru В течение одного месяца в УВД города Атырау с похожими заявлениями обратились сразу три пенсионера. Оказалось, что двое парней входили в доверие к одиноким пожилым людям, представляясь сотрудниками компании "Казтрансгаза" и благотворительных фондов и похищали сбережения стариков. - В общей сложности у троих пенсионеров мошенники похитили около 1 миллиона тенге. Так, у 93-летнего дедушки мужчины забрали 122 тысячи тенге, у 80-летнего пенсионера - 18 тысяч тенге, у 74-летнего - более 700 тысяч тенге. Была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции УВД Атырау. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 марта текущего года наши сотрудники задержали подозреваемых в городе Уральске, - рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Одним из мошенников оказался житель ЗКО 1981 года рождения. Выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям в Павлодарской области. Второй задержанный - 25-летний житель Алматинской области. - Мошенники, входя в доверия пенсионеров, сначала интересовались накоплениями стариков, затем, сообщали, что участились случаи подделки денег и просили стариков показать имеющую наличность для проверки. Парни носили с собой специальное оборудование, с помощью которого якобы проверяли купюры на подлинность. Увидев, куда пенсионеры прячут деньги и отвлекая их, мошенники вытаскивали наличность, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. Подозреваемые дали признательные показания, все похищенные деньги были возвращены пенсионерам. В настоящее время материалы по факту мошенничества переданы в суд.