Фото с zello_atyrau Фото развороченного автомобиля марки «Лада-Приора» было опубликовано в автомобильном сообществе zello_atyrau. По сообщению очевидцев, произошло лобовое столкновение двух автомашин одной и той же марки. Как рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заведующий хирургическим отделением областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ, пострадавшие ДТП поступили в отделение после 21.00. — Пассажир одного из авто 1990 г.р. находится в тяжелом состоянии, впал в кому. У него закрытая черепно-мозговая травма, парень лежит в реанимационном отделении, водитель одного из автомобилей, также 1990 г.р., помещен в отделение нейрохирургии с сотрясением головного мозга, — сообщил Алуадин НУРБЕРДИЕВ. В пресс-службе ДВД области данный факт подтвердили. — 5 апреля поздним вечером на пересечении улиц пр.Азаттык и ул.Атамбаева столкнулись две машины марки «Лада Приора». Назначен ряд экспертиз, дело расследуется, — рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.