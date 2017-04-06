А всех, кто заинтересовался и хочет, чтобы его ребенок научился быстрому счету и чтению, развил свой потенциал и повысил успеваемость в школе, мы ждем вас по адресу: пр. Достык, 215 (УМЗ), 2 этаж, офис 9, тел.: 8 707 546 00 48. Инстаграмм, В контакте

- Наш центр работает всего год, но даже за этот короткий срок наши ученики добились отличных результатов, занимаясь ментальной арифметикой, которая из года в год становится все более популярной во всем мире. Помимо ментальной арифметики в нашем центре также обучают казахскому и английскому языкам, скорочтению, шахматам, есть группа продленного дня, то есть мы помогаем ребятам выполнять школьные домашние задания, - рассказывает руководитель центра Самал БАЙГАРЖАНОВА. Ментальная арифметика в Уральске стала не просто модой в современном детском образовании, а новой и нужной уникальной методикой развития умственных способностей детей с 5 до 15 лет. - Данная Московская методика обучения «Абакус» способствует развитию у детей быстрого математического счета в уме, а также творческого и пространственного мышления, фотографической памяти, развитию логики, наблюдательности и другим полезным и нужным качествам, - говорит основатель образовательного центра Индира УРАЗГАЛИЕВА. В образовательном центре «Академия знаний» обучаются ментальной арифметике не только городские дети, но также ребята из районов области -поселков Жангала, Таскала и Трекино. Причем, преподаватели образовательного центра сами выезжают в эти села, чтобы проводить занятия с детьми один-два раза в неделю.- Дети, которые успешно занимаются в нашем центре, уже принимали участие в международной олимпиаде по ментальной арифметике «Абакус», которая проходила в ноябре 2016 года в Москве среди учащихся из Казахстана, России и Кыргызстана. Наши ребята заняли два первых, два вторых и одно третье призовые места. Для нас это отличный результат, - продолжает Индира УРАЗГАЛИЕВА. Также 1 апреля нынешнего года в Уральске прошла областная олимпиада, где принимали участие около 60 учащихся из города и районов, занимающиеся в центре «Академия знаний». Задания были согласно их возрастным категориям. Двадцати призерам были вручены медали и почетные грамоты за I, II и III места, и получили поощрительные призы по номинациям «Талантливый», «Активный» и «Быстрый».- Мой сын Али второклассник. Он занимается ментальной арифметикой с августа прошлого года в этом центре. Ему интересно было вначале познавать абакус, считать сначала на счетах, а теперь он старается считать в уме. Мы из Таскалы. Когда нам рассказали об этой методике и предложили заниматься, мы заинтересовались. И сейчас видим очень хороший результат. Ментальная арифметика помогает ему и в обычной учебе. Он отличник. Здесь на областной олимпиаде он занял первое место среди своих сверстников, - рассказала об успехах своего сына Индира МУСИНА. - Ребята, которые заняли призовые места здесь, теперь будут готовиться к республиканской олимпиаде, которая пройдет в Астане, - говорит Самал БАЙГАРЖАНОВА.На правах рекламы.