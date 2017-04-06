Как сообщили в ДЧС ЗКО, 6 апреля в 00.44 на пульт пожарных поступило сообщение о том, что на втором этаже в хранилища здания государственного архива ЗКО горят архивные документы. - По прибытию к месту пожара было установлено, что площадь пожара составляла 60 квадратных метра. В 4.39 пожар был успешно ликвидирован. Пострадавших и эвакуированных людей на месте пожара не было. При пожаре было задействовано 16 единиц техники и 50 человек личного состава, - рассказали в ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Сотрудники государственного архива ЗКО с утра сегодня выносят обгоревшую от пожара документацию. Урны на территории архива наполнены сгоревшими бумагами.