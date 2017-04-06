В пожаре сгорели документы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pozhar gos arhiv (1) Как сообщили в ДЧС ЗКО, 6 апреля в 00.44 на пульт пожарных поступило сообщение о том, что на втором этаже в хранилища здания государственного архива ЗКО горят архивные документы. - По прибытию к месту пожара было установлено, что площадь пожара составляла 60 квадратных метра. В 4.39 пожар был успешно ликвидирован. Пострадавших и эвакуированных людей на месте пожара не было. При пожаре было задействовано 16 единиц техники и 50 человек личного состава, - рассказали в ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Сотрудники государственного архива ЗКО с утра сегодня выносят обгоревшую от пожара документацию. Урны на территории архива наполнены сгоревшими бумагами. pozhar gos arhiv (6) pozhar gos arhiv (5) pozhar gos arhiv (4) pozhar gos arhiv (3) pozhar gos arhiv (2) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА