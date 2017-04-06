Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника отделения организации дорожно-патрульной службы МПС ДВД ЗКО Манарбека НАЖИЕВА, нарушения требований регулировщика могут быть связанными с отменой жезлов, но большая часть водителей просто не знают или не помнят элементарных правил ПДД. - Когда приезжал в Уральск премьер-министр Казахстана, то мы столкнулись с тем, что многие автолюбители не понимали жестов регулировщика. В тот день мы никого не наказывали. Старались всем объяснить и напомнить правила жестикулирования. А вообще, невыполнение требований регулировщика влечет за собой штраф в размере 10 МРП согласно статье 599 КоАП РК, - пояснил Манарбек НАЖИЕВ.