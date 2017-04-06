Фото с zello_atyrau Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступил примерно 12.00 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, загорелись покрышки от автомобильных шин, хранящиеся там. - Пожарные расчеты прибыли на место в 12-03. Возгорание было локализовано в 12-22, а ликвидирован пожар в 12-34. Причины выясняются. По приезду на место тушения спасателям пришлось эвакуировать около 15 человек. В результате пожара пострадал один человек, он надышался продуктами горения. Его госпитализировали, - сообщили в пресс-службе.