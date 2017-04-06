Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего за первый квартал 2017 года за нарушение правил дорожного движения было наказано 43 водителя общественного транспорта. - У нас в городе 106 камер, которые непрерывно следят за порядком в городе. Поэтому все нарушения, совершенные как легковым автотранспортом, так и автобусами, нами фиксируются. Мы отслеживаем, как и где высаживаются пассажиры, как паркуются на остановках автобусы, создают ли они аварийную обстановку на дорогах города. После чего нарушителей наказываем согласно административному кодексу, - пояснил старший инспектор по особо важным делам МПС ДВД ЗКО Виталий ГАРШИН. Виталий ГАРШИН рассказал, что чаще всего в социальных сетях распространяются факты нарушений ПДД, совершенных водителями маршрута №22. - Вообще мы не ведем статистику, какой именно автобус нарушает. Если говорить о маршруте №22, который встречается в интернете очень часто, то эти нарушения связаны с тем, что водители очень торопятся, боясь не уложиться в график, - пояснил старший инспектор по особо важным делам МПС ДВД ЗКО. К примеру, был зарегистрирован 21 факт нарушения правил остановки по статье 593 КоАП РК. За такое нарушение водителям грозит штраф в размере 5 МРП. За стоянку в неустановленных местах водители были оштрафованы.