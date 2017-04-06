По словам полицейских, автобусы маршрута №22 чаще всего попадают под критику уральцев в социальных сетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего за первый квартал 2017 года за нарушение правил дорожного движения было наказано 43 водителя общественного транспорта. - У нас в городе 106 камер, которые непрерывно следят за порядком в городе. Поэтому все нарушения, совершенные как легковым автотранспортом, так и автобусами, нами фиксируются. Мы отслеживаем, как и где высаживаются пассажиры, как паркуются на остановках автобусы, создают ли они аварийную обстановку на дорогах города. После чего нарушителей наказываем согласно административному кодексу, - пояснил старший инспектор по особо важным делам МПС ДВД ЗКО Виталий ГАРШИН. Виталий ГАРШИН рассказал, что чаще всего в социальных сетях распространяются факты нарушений ПДД, совершенных водителями маршрута №22. - Вообще мы не ведем статистику, какой именно автобус нарушает. Если говорить о маршруте №22, который встречается в интернете очень часто, то эти нарушения связаны с тем, что водители очень торопятся, боясь не уложиться в график, - пояснил старший инспектор по особо важным делам МПС ДВД ЗКО. К примеру, был зарегистрирован 21 факт нарушения правил остановки по статье 593 КоАП РК. За такое нарушение водителям грозит штраф в размере 5 МРП. За стоянку в неустановленных местах водители были оштрафованы.