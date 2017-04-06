Трагедия произошла рано утром 5 апреля на станции Дон, Актюбинской области. Ближе к 5 часам на подъездной путь ДГОК филиала АО «ТНК «Казхром» прибыл поезд №1602. Состав в 56 вагонов, груженый рудой, встал на второй путь и был закреплен тормозными башмаками с обеих сторон. Оператор АО "КТЖ - Грузовые перевозки" Сания АХАНОВА вышла к поезду для списывания вагонов. В это время тепловоз поезда отцепили, и он начал движение по свободному первому пути, чтобы присоединиться к задней части состава. Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание. Колесами локомотива ей перерезало стопы ног и сильно повредило голову. Машинист тепловоза «Казхром» после наезда увидел лежащую Аханову и сообщил дежурному по станции Дон. Началось расследование. Сание АХАНОВОЙ было всего 38 лет. Была здорова и вменяема. В должности оператора работала с 2000 года. У нее остался супруг и трое детей – две дочери и сын.